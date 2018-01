Apple lança aplicativo de vídeo para competir com Snapchat e Facebook - Link - Estadão

Apple Imagens mostram a interface do novo aplicativo.

A Apple lançou um novo aplicativo de vídeo com funções semelhantes às do Snapchat. O Clips, como foi chamado, vai chegar à App Store em abril, e deve colocar a empresa um pouco mais perto do universo de mensagens instantâneas. Com acesso à base de usuários do iPhone, o novo aplicativo vai competir com o Snapchat, Messenger e o Whatsapp.

Nele, o usuário pode criar ou importar vídeos e fotos, adicionar legendas enquanto fala e colocar emojis para decorar. O aplicativo também permite a junção de vários vídeos em sequência, bem como a adição de músicas, filtros e balões de conversa.

Depois de finalizar o vídeo, o usuário poderá compartilhar o conteúdo no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e outros serviços. Se preferir usar o aplicativo de mensagens interno da Apple, o Clips recomendará — com base nas pessoas que aparecem na filmagem e nos contatos mais utilizados — para quais amigos enviar.

Segundo a Gartner, empresa de pesquisa de mercado, os usuários estão migrando dos aplicativos de mídia social para os de mensagens, o que explica a razão de as gigantes da Internet estão focando neste segmento. O Facebook, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de usuários no Messeger, que foi separado do site principal em 2014, no mesmo ano em que comprou o Whatsapp por U$ 19 bilhões.