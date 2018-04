Reuters/Mike Segar Empresa segue atrás do Spotify em número de assinantes

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 11, que chegou a 40 milhões de assinantes do serviço de streaming de música Apple Music e que escolheu um novo executivo para supervisionar essa operação.

A empresa disse que nomeou Oliver Schusser como vice-presidente da Apple Music e conteúdo internacional. Schusser, que entrou na Apple há 14 anos, reportará diretamente ao vice-presidente sênior da Apple, Eddy Cue, e também supervisionará os serviços da Apple fora dos Estados Unidos, incluindo a loja de aplicativos App Store e o iTunes.

O maior rival de streaming de música da Apple, o Spotify, tem 71 milhões de assinantes. O Spotify se tornou uma empresa pública no início do mês, depois de realizar uma listagem direta de ações na bolsa de valores de Nova York.

Além dos 40 milhões de assinantes, que pagam US$ 9,99 por mês, a Apple disse ter ainda 8 milhões de usuários em testes gratuitos.

A revista Variety divulgou anteriormente os novos números de assinantes e a promoção de Schusser. Anteriormente, ele desenvolveu negócios de serviços da Apple fora dos EUA em 155 mercados, incluindo China, Japão e América Latina.

A área de serviços da Apple, que inclui Apple Music, App Store e iCloud, está se tornando cada vez mais importante para as perspectivas financeiras da companhia, porque o mercado de celulares inteligentes amadureceu e o crescimento das vendas do iPhone desacelerou. No trimestre mais recente, a área de serviços da Apple cresceu 18%, para US$ 8,4 bilhões, ante expectativas de US$ 8,6 bilhões de analistas.

Parceria. Enquanto isso, o principal rival do Apple Music, o Spotify, divulgou nesta quarta-feira, 11, uma parceria com o serviço de streaming de vídeo Hulu.

A partir do terceiro trimestre, os assinantes do Spotify nos Estados Unidos poderão pagar US$ 13 (US$ 3 a mais que a assinatura normal) por um plano conjunto do Spotify com o Hulu – que tem séries como Handmaid's Tale e filmes. Ainda não há previsão se a parceria chegará ao Brasil – por enquanto, o Hulu ainda não está disponível no País.