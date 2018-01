Apple Music ultrapassa marca de 30 milhões de assinantes - Link - Estadão

Foto: Christian Hartmann/Reuters Aplicativo que popularizou o formato atual de streaming de músicas, o Spotify oferece mais de 30 milhões de faixas em seu acervo

Foto: Reprodução O serviço francês Deezer conta com mais de 40 milhões de músicas, mas nem todas estão disponíveis em todos os países. Além de oferecer playlists feitas pela equipe do aplicativo, rádios de artistas e podcasts, a plataforma tem um recurso chamado Flow, que se baseia nos hábitos do usuário para montar uma sequência de músicas sugeridas.

Foto: Pixabay Nativo em alguns smartphones com Android, o Google Play Music tem integração total com o sistema operacional, podendo ser acessado pelos comandos de voz. Outra vantagem do serviço de streaming do Google é a possibilidade de fazer upload de até 50 mil arquivos de música que se tornam acessíveis de qualquer dispositivo. Ou seja, você pode adicionar canções que não estejam presentes no aplicativo e ouvi-las a qualquer momento fazendo login em outros computadores ou aparelhos móveis. Por R$ 14,90 mensais é possível contratar o serviço individualmente, enquanto a assinatura familiar para até seis contas custa R$ 22,90.

Foto: Divulgação Contando com um acervo de cerca de 40 milhões de músicas, o Apple Music é plenamente integrado ao iTunes e ao iOS, contando também com um aplicativo para Android.

Foto: Sam Hodgson/The New York Times A plataforma de streaming Tidal gerou barulho quando foi comprada pelo rapper e empresário Jay-Z. Com mais de 40 milhões de faixas e 130 mil clipes, o serviço ganha na qualidade do áudio, sendo ideal para quem valoriza o som de alta fidelidade. Enquanto os concorrentes oferecem músicas em até 320 kbps, o Tidal tem uma assinatura especial que permite ouvir algumas faixas no formato FLAC em 1.411 kbps. O plano comum custa ao mês US$ 3,99 (cerca de R$ 13) e o familiar, para até cinco pessoas, US$ 11,95 (pouco mais de R$ 40). Para ouvir no modo de alta fidelidade, os valores mensais sobem para R$ 7,99 (R$ 27 aproximadamente) e US$ 23,95 (por volta de R$ 81) respectivamente.

Foto: Andrew H. Walker/Getty Images Conhecido como plataforma de publicação de vídeos, o YouTube tornou-se um dos principais meios de difusão musical na internet. Sem nenhuma espécie de cobrança, o site oferece faixas e álbuns completos, e é utilizado pelas próprias gravadoras para o lançamento de videoclipes e singles. Graças ao sistema de monetização que permite que o usuário abra mão do dinheiro por conteúdo que não é dele, o YouTube é um excelente repositório de raridades musicais e conta com sugestões muito precisas.

Foto: Reprodução Colocar uma música no Soundcloud não requer nenhum tipo de burocracia, o que faz dele um dos principais aplicativos para que bandas independentes possam se promover sem ter um empresário ou uma gravadora. Por isso, é ideal para quem quer ouvir grupos ainda desconhecidos. O Soundcloud é gratuito e também conta com um dos maiores acervos de podcasts da internet.