Apple não consegue encerrar ação judicial sobre 'aposentadoria' do FaceTime - Link - Estadão

Lucas Jackson/Reuters A Apple é a responsável pelo iPhone

A Apple não conseguiu encerrar um processo em que é acusada de desativar o popular recurso de videoconferências FaceTime em iPhones mais antigos. De acordo com a ação judicial, a empresa teria forçado usuários a comprar versões atualizado do smartphone para continuar a usar o recurso.

A juíza do distrito dos Estados Unidos, Lucy Koh, decidiu na sexta-feira, 28, que os usuários do iPhone 4 e 4S podem prosseguir com a ação coletiva nacional que acusa a Apple a intencionalmente "quebrar" o FaceTime para economizar dinheiro de rotear chamadas através de servidores de propriedade da Akamai Technologies Inc.

Nem a Apple nem os advogados dos demandantes responderam imediatamente na segunda-feira, 31, aos pedidos de comentários.

Pedido. Koh disse que os demandantes alegaram uma perda mensurável no valor de seus telefones e poderiam tentar mostrar que a conduta da Apple constituía uma transgressão e violava as leis estaduais de proteção ao consumidor.

A juíza de San Jose, Califórnia, citou duas vezes o que os demandantes disseram ser e-mail interno do funcionário da Apple, que caracterizava os usuários do iOS 6 como "basicamente ferrados" por causa da desativação do FaceTime.

Ela também rejeitou o argumento da Apple segundo o qual os autores da ação não sofreram perda econômica porque o FaceTime era um serviço "gratuito".

"FaceTime é uma 'característica' do iPhone e, portanto, um componente do custo do iPhone", disse Koh em uma nota de rodapé. "Na verdade, a Apple anunciou o FaceTime como 'mais uma coisa que faz do iPhone um iPhone '".