Apple não tem estoque de baterias de iPhone nos EUA, diz site - Link - Estadão

Mônica Nobrega/Estadao Consumidores norte-americanos podem ter que esperar até março para trocar baterias de iPhones

Após prometer que venderia mais barato a usuários interessados em trocar baterias de celulares danificadas, a Apple tem distribuído comunicados internos dizendo que não conseguirá atender a pronta demanda. As informações, publicadas no site The Verge, dão conta de que usuários de iPhone 6 Plus só poderão substituir suas baterias danificadas a partir do fim do mês de março.

Segundo a publicação do The Verge, um documento foi enviado pela Apple às lojas da marca e provedores de serviços autorizados informando que baterias de iPhone 6 e iPhone 6s Plus só estarão disponíveis em duas semanas. Já as de iPhone 6 Plus só estarão disponíveis entre o fim de março e começo de abril.

A empresa de tecnologia anunciou em dezembro que venderia o produto mais barato para compensar as falhas causadas em iPhones antigos devido a atualização de software. No caso do iPhone 6 Plus, cada bateria custaria US$ 29.

Os prazos, diz a publicação, foram definidos para as lojas dos Estados Unidos e ainda não há informações de como afetará outros mercados. A Apple não comentou a reportagem.

No Brasil, a Apple confirmou que não há registros de atrasos ou falta de estoque no País.

Justiça. Diversas ações judiciais foram representadas no Estados Unidos e em outros países do mundo contra a Apple, após a empresa divulgar que tornava lentos os celulares de modelos mais antigos para corrigir um defeito de bateria. Esta semana, o senado dos Estados Unidos pediu explicações sobre os motivos que levaram a empresa a tornar os aparelhos mais lentos. A Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre essas ações.