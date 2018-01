Apple nega intenção de ter operadora de celular - Link - Estadão

REUTERS

A Apple negou uma notícia de que esteja planejando vender serviços de telecomunicações diretamente para consumidores, contornando as operadoras tradicionais de que sempre dependeu para vender seus produtos.

O site americano Business Insider disse na segunda-feira que a fabricante do iPhone estaria realizando testes de operadora móvel com rede virtual (MVNO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. No modelo MVNO, uma empresa aluga a infraestrutura de uma operadora tradicional para oferecer serviços de telefonia no varejo. A Apple também estaria em conversas com operadoras europeias sobre um arranjo do tipo, segundo o site.

“Não discutimos nem temos qualquer plano de lançar uma MVNO”, disse uma porta-voz da Apple ontem.

Desde o lançamento do primeiro iPhone em 2007, operadoras que vão da AT&T à China Mobile tem sido um elemento-chave na bem-sucedida incursão da Apple no ramo dos smartphones.

As operadoras compram números enormes de aparelhos da Apple para revenda a seus consumidores, com quem fecham contratos de longo prazo que possibilitam descontos na compra de um celular. Qualquer movimento que coloque de lado as operadoras para alcançar clientes diretamente seria portanto arriscado para a Apple.

A Apple divulgou recentemente que vendeu 48 milhões de iPhones no trimestre até junho, obtendo US$ 31,4 bilhões em receita, ou 63% do total de suas vendas.

Para assegurar o máximo de cobertura a seus cconsumidores, a Apple se distanciou de sua antiga abordagem de acordos exclusivos com apenas um operador em mercados improtantes para trabalhar com o maior número possível de operadores.

No ano passado, a empresa lançou um chip com sua marca que permite que usuários de iPad (mas não de iPhone) tenham acesso a várias operadoras. Diversas empresas do segmento na Europa e Estados Unidos estão disponíveis no chip da Apple.