Apple negocia fabricação de iPhones na Índia - Link - Estadão

Foto: Michaela Rehle/Reuters A Apple divulgou nessa terça-feira (25) seu balanço trimestral, encerrando o ano fiscal de 2016, e concretizando a primeira queda nas receitas desde 2001. Conheça nove números sobre a empresa que ajudam a explicar a situação que a gigante dos eletrônicos enfrenta atualmente.

Foto: Noah Berger/Reuters A receita anual gerada pela Apple empresa caiu pela primeira vez em 15 anos, de US$ 233,7 bilhões, em 2015, para US$ 217 bilhões, em 2016, uma queda de 9%. Essa queda ocorreu, entre outros fatores devido ao desaquecimento do mercado de smartphones, o que reduziu a demanda pelo iPhone, carro-chefe da empresa.

Foto: Chance Chan/Reuters No quarto trimestre do ano fiscal de 2016, a Apple teve receita de US$ 46,9 bilhões, o que representou uma queda de 8,9% em relação ao mesmo período de 2015.

Foto: Richard Drew/AP No ano em que a Apple completou quatro décadas de existência, o lucro somado dos quatro trimestres do ano fiscal foi de US$ 45,7 bilhões, o que representa 14,6% menos que o resultado consolidado em 2015.

Foto: Pixabay O balanço do quarto trimestre de 2016 resultou em um lucro de US$ 9 bilhões para a empresa sediada em Cupertino, na Califórnia. Esse valor é 19% menor em comparação ao ano anterior

Foto: Mario Tama Com a divulgação dos resultados da empresa, as ações caíram 2,28% após o encerramento do pregão da Bolsa de Nova York.

Foto: AP Photo No quarto trimestre do ano fiscal de 2016, a empresa vendeu 45,5 milhões de iPhones, 5% a menos que no ano anterior, obtendo uma receita de US$ 28,1 bilhões, o que significou uma queda de 17% em relação a 2015.

Foto: Pixabay Apple não anunciou nenhuma novidade para iPads em 2016.

Foto: Pixabay Prestes a ter sua frota de computadores renovada, a Apple despachou 4,886 milhões de Macs, conquistando US$ 5,739 bilhões com o produto. Esses números foram, respectivamente, 14% e 17% menores do que o quarto trimestre do ano fiscal de 2015.