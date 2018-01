Apple planeja abrir lojas próprias na Índia nos próximos meses - Link - Estadão

Reuters

Apple vai usar lojas físicas para conquistar indianos Apple vai usar lojas físicas para conquistar indianos

A Apple planeja abrir suas primeiras lojas oficiais na Índia, um dos maiores mercados de smartphones do mundo ainda em 2016. A empresa busca novas oportunidades devido ao crescimento menor da venda de iPhones em seus principais mercados, entre eles os Estados Unidos.

Leia também:

Apple faz progressos em diversidade racial e de gênero

Apple identifica falha na bateria do iPhone 6S

Atualmente, a Apple vende iPhones, iPads e Macs no país por meio de revendedores. Segundo estimativas de analistas, a fabricante tem menos de 2% de participação no mercado indiano de smartphones, que é dominado por marcas que oferecem aparelhos mais baratos, como Samsung e Micromax.

A Apple registrou uma solicitação no departamento de política e promoção industrial da Índia para abrir lojas próprias no País, segundo informações do secretário do Ministério do Comércio da Índia, Amitabh Kant. A Apple também confirmou o envio da solicitação, mas não revelou detalhes.

A empresa enfrenta uma redução no desempenho nas vendas nos EUA e China, os dois principais mercados para smartphones no mundo. A Índia, por outro lado, deve superar os EUA como o segundo maior mercado para esses produtos em 2017, segundo a consultoria norte-americana Strategy Analytics.

A Apple, companhia com valor de mercado de US$ 536,6 bilhões, tem mais de 450 lojas próprias, em 18 países, incluindo o Brasil. A empresa possui 25 lojas somente na China e, de acordo com o diretor financeiro da Apple, uma loja oficial é inaugurada por mês no país.

A Apple só chega agora na Índia, por conta de limitações impostas pelo governo local a empresas estrangeiras. Até novembro do ano passado, qualquer loja deveria comercializar produtos fabricados na Índia para ganhar permissão para funcionar. O governo indiano, porém, flexibilizou as regras para empresas de tecnologia de ponta que vendem seus produtos no país.

/REUTERS