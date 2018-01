Apple pode lançar serviço de TV online; diz WSJ - Link - Estadão

SÃO PAULO – Objeto de muita especulação, o serviço de TV da Apple pode logo se tornar uma realidade já que a fabricante do iPhone está em conversas com emissoras para oferecer um pacote enxuto de redes de TV com estreia entre setembro e dezembro. As informações são do Wall Street Journal, que citou pesso as familiarizadas com o assunto.

O serviço teria cerca de 25 canais, ancorados por emissoras como ABC, CBS e Fox, e estaria disponível em todos os dispositivos com o sistema operacional iOS, incluindo iPhones, iPads e aparelhos Apple TV, segundo o jornal.

A Apple tem conversado com a Walt Disney, a CBS, a Twenty-First Century Fox e outras empresas de mídia para oferecer um pacote “light” com canais conhecidos como a CBS, ESPN e FX, deixando de fora muitas das redes menores inclusas nos pacotes padrão de TV a cabo, de acordo com o WSJ.

A Apple, que está querendo precificar o novo serviço entre US$ 30 e US$ 40 dólares por mês, planeja anunciar o serviço em junho e lançá-lo em setembro, segundo a matéria.

O porta-voz da Apple Tom Neumayr disse que a companhia não comenta sobre rumores e especulações. A Fox e a CBS também não quiseram comentar.

Diversas empresas de mídia consideram se juntar a serviços especializados de streaming ou lançar seus próprios, como a HBO e a CBS, como tentativa de atrair o público jovem que não tem interesse em assinar os pacotes de TV paga tradicionais. Por outro lado, os programadores temem que os pacotes poderia se tornar tão populares que interfeririam em acordos mais lucrativos com empresas de TV a cabo.

Em janeiro, a Dish Network Corp, segundo maior provedor de TV paga dos EUA, revelou seu aguardado serviço de streaming em vídeo, chamado Sling TV. Seu alvo são jovens consumidores que rejeitam assinaturas caras de TV a cabo ou por satélite.

O serviço da Dish, que custa US$ 20 por mês, o primeiro oferecido por um distribuidor, estará disponível através de aparelhos conectados à internet e irá incluir programas de canais como ABC, ESPN, Time Warner, TNT, CNN, TBS, Cartoon Network, entre outros.

Outras empresas como Sony também estão preparando serviços rivais.

A Apple não estaria conversando com a NBCUniversal, dona da rede NBC e canais a cabo como USA e Bravo, devido a um desentendimento entre a Apple e a Comcast, empresa coligada à NBCUniversal, de acordo com o WSJ.

Apple e Comcast estavam em discussões iniciais no ano passado para oferecer um serviço de streaming de Tv que permitiriam dispositivos de TV da Apple passarem ao largo das redes congestionadas da internet.

