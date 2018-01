Apple pode permitir transferências de dinheiro entre iPhones, diz site - Link - Estadão

A Apple pode estar preparando seu próprio serviço de transferência de dinheiro peer-to-peer (sem intermediários, como bancos), de acordo com fontes do site de tecnologia norte-americano Recode. Com a função, usuários poderiam transferir dinheiro instantaneamente de um iPhone para o outro, para dividir despesas do dia a dia, como a conta do bar. A empresa também discute com a operadora de cartões de crédito Visa a possibilidade de lançar seu próprio cartão de crédito pré-pago. Procurada pelo Recode, a Apple não comentou as informações.

A ideia reflete a ambição da Apple de substituir tudo que temos em nossas carteiras. Se virar realidade, a fabricante do iPhone permitirá que o cartão seja incorporado à carteira digital do serviço de pagamentos Apple Pay. Isso vai permitir que usuários realizem compras em lojas físicas e virtuais, com o saldo disponível no cartão. Esse dinheiro será proveniente das transferências feitas por usuários de outros iPhones.

Concorrência. Outras empresas já oferecem a possibilidade de transferências diretas de dinheiro usando o celular nos Estados Unidos. É o caso do Venmo (que pertence ao PayPal) e da Square.

A novidade, além de posicionar a Apple no segmento de serviços financeiros -- um dos mais promissores em inovação para os próximos anos, -- também pode dar novo fôlego para o Apple Pay.