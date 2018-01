Apple quer lançar sistema de pagamentos na China em fevereiro - Link - Estadão

AP

A Apple quer lançar o Apple Pay, seu sistema eletrônico de pagamentos, na China até fevereiro, de acordo com reportagem do jornal americano The Wall Street Journal. A empresa já teria firmado acordo com quatro empresas financeiras do país, facilitando a união entre os bancos físicos e o sistema virtual da empresa de Tim Cook.

A ideia inicial da Apple é aliar a expansão do Pay com a popularização dos seus produtos no continente asiático. Previsto para ser lançado até o dia 8 de fevereiro, o sistema entraria em um mercado que ainda é incipiente em todo mundo e que é dominado, na China, pela Alipay, que pertence ao gigante do comércio eletrônico Alibaba.

Apesar da animação da Apple com o novo mercado, o sistema de pagamento pode enfrentar alguns obstáculos na China por causa do sistema regulatório do país. Lá, transações bancárias virtuais e e-commerce são supervisionados pelas agências do governo.

Além disso, um ponto sobre a implementação do novo sistema no país asiático ainda gera discórdia entre os responsáveis pelo Apple Pay. De acordo com o The Wall Street Journal, ainda não foi definido quanto será cobrado por cada transação realizada com o sistema. Nos Estados Unidos, é cobrada uma taxa de 0,15% de todas as transações de cartão de crédito ou de US$ 0,50 por cada transação de débito.

Procurada pela jornal americano, a Apple não quis comentar o assunto. Os bancos estatais chineses, que teriam firmado acordo com a companhia, também preferiram não falar sobre a possível parceria.

Crescendo. O Apple Pay funciona em modelos de iPhone mais recentes, como o iPhone 6 e o iPhone 6S. Para utilizá-lo, basta aproximar o smartphone dos leitores de pagamento, permitindo finalizar toda a compra sem o uso de cartão ou dinheiro.

Atualmente, o sistema de pagamentos da Apple está presente nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália. Ansioso para aumentar o alcance do Pay, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que gostaria de levar o sistema para a China o mais cedo possível.