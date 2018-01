Apple registra US$1;1 bilhão em vendas de aplicativos no final do ano - Link - Estadão

Reuters

No Ano Novo, clientes gastaram a quantia recorde de US$ 144 milhões em um único dia No Ano Novo, clientes gastaram a quantia recorde de US$ 144 milhões em um único dia

A Apple disse que seus clientes gastaram mais de US$ 1,1 bilhão em aplicativos em duas semanas até 3 de janeiro, definindo um recorde para as vendas de final de ano.

Leia também:

Apple divulga lista de apps infectados em ataque à App Store

Apple diz que mais de 800 engenheiros trabalham na câmera do iPhone

Apenas no dia de Ano Novo, os clientes gastaram mais de US$ 144 milhões, quebrando o recorde anterior em um único dia definido no dia do Natal.

Os clientes compraram em aplicativos para iPhone, iPad, Mac, a Apple Watch e Apple TV mais de US$ 20 bilhões na App Store em 2015, disse Philip Schiller, vice-presidente sênior de marketing global da Apple.

A App Store gerou quase US$ 40 bilhões para desenvolvedores no mundo todo desde 2008, com mais de um terço gerado em 2015, disse a empresa.

/REUTERS