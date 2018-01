Apple terá evento de lançamento no próximo dia 27 - Link - Estadão

Convite para novo evento da Apple faz menção ao slogan de anúncio do Mac, em 1984.

A Apple terá mais um evento de lançamento de produtos nesta semana: na próxima quinta-feira, 27, a empresa reunirá jornalistas em sua sede em Cupertino, na Califórnia, para mostrar novos produtos. Entre analistas, a expectativa é de que a empresa revele novidades na sua linha de computadores Macbook.

O evento foi anunciado na última semana, quando a empresa distribuiu a jornalistas um convite com a frase "hello again" (olá, de novo, em tradução literal), e será transmitido ao vivo pela internet às 15 horas (horário de Brasília). A frase faz referência ao slogan original do primeiro modelo do Mac, "hello", lançado em 1984.

Rumores divulgados pelo site norte-americano The Verge sugerem que o novo modelo do MacBook Pro terá uma barra de controle por toque acima do teclado com funções diferenciadas, bem como portas USB apenas com a configuração mais recente, chamada de Tipo C.