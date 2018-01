Apple vai cobrar por aplicativos no Brasil em reais - Link - Estadão

REUTERS/Yuya Shino A Apple vai começar a cobrar por seus serviços virtuais em reais no Brasil.

A partir de 2018, a Apple vai começar a cobrar as compras realizadas dentro de suas lojas virtuais no Brasil em reais, de acordo com comunicado divulgado pela empresa nesta quinta-feira, 7, para seus clientes.

Até então, a as compras de filmes, aplicativos, livros, músicas e armazenamento feitas na App Store, na iTunes Store e na Apple Music eram cobradas em dólares. Por conta da flutuação da moeda, no entanto, os preços variavam, o que incomodava usuários brasileiros.

A companhia, no entanto, ainda não deu mais detalhes de como o processo de migração e estabelecimento de valores vai ser feito.

Empresas da concorrência já cobram por seus serviços no País em reais. O Google, por exemplo, aceita o pagamento na moeda nacional em sua loja virtual desde 2014. A Amazon, por sua vez, aceita pagamentos em reais no serviço Amazon Prime Video desde novembro deste ano.