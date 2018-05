Apple Apple Pay é o serviço de pagamentos por aproximação da fabricante de iPhone

A Apple vai lançar um cartão de crédito em parceria com o banco de investimentos Goldman Sachs, segundo informou o jornal The Wall Street Journal. O novo cartão de crédito está previsto para ser lançado no próximo ano e marca o fim da parceria da Apple com o Barclays.

A novidade é apresentada meses depois que a Goldman Sachs comprou a startup de cartão de crédito Final. À época, a aquisição foi vista pelo mercado como um sinal de que o banco estava se preparando para entrar de vez na indústria de cartões de crédito.

Além da startup, a Goldman Sachs tem um parceria com a American Express para oferecer uma variação premium do cartão de crédito Platinum há anos. O novo acordo com a fabricante do iPhone, no entanto, marca a primeira iniciativa do banco em oferecer cartões de crédito para consumidores que estão além de sua base de clientes.

Já a Apple deve ganhar principalmente com a divulgação e maior adoção do seu sistema de pagamentos por aproximação, o Apple Pay. A empresa ainda não divulgou como funcionará o seu cartão de créditos ou quais benefícios oferecerá para seus usuários.

A empresa de tecnologia tem investido em serviços que vão além da fabricação e venda de iPhones. Entre os novos negócios estão a Apple Music, Apple Store, o serviço de armazenamento em nuvem iCloud e o Apple Pay.

No último relatório financeiro da empresa, divulgado no mês passado, mostrou que o negócio de serviços da fabricante fechou o primeiro trimestre do ano com o faturamento de US$ 9,1 bilhões, valor superior ao esperado pelo mercado.