Às vésperas do Natal, Amazon começa a operar aviões de carga - Link - Estadão

Um avião de transporte de cargas, decorado com o logotipo Prime Air, chegou à cidade de Allentown, no Estado norte-americano da Pensilvânia, 90 minutos depois de decolar em Nova York lotado de produtos para serem entregues em plena temporada de Natal. É um dos 40 aviões da gigante do comércio eletrônico Amazon, que começaram a voar ontem por meio de um novo serviço de transporte de cargas, numa estratégia para dar conta da alta demanda por produtos vendidos online pela empresa.

De acordo com informações de oficiais de aeroporto, os aviões da Prime Air – em alusão ao programa de benefícios da empresa, o Amazon Prime – estão viajando quase lotados, o que atinge em cheio o negócio de empresas de logística nos EUA, como a FedEx.

Entrar no mercado de transporte de cargas está no centro da estratégia da Amazon, que tenta conquistar novos clientes ao oferecer entregas rápidas, ao mesmo tempo em que mantém os custos sob controle. Atualmente, a empresa mantém entre 35 milhões e 50 milhões de assinantes do Amazon Prime. A principal vantagem da assinatura, que custa US$ 99 ao ano, é a entrega de produtos do site em apenas dois dias.

Até o momento, a Amazon só disse ter alugado os aviões para acelerar as entregas durante o período de Natal. Nos últimos anos, FedEx e UPS entregaram encomendas de Natal da Amazon com atraso.

“Nossos esforços próprios de entrega são necessários para complementar a capacidade em vez de substituí-la”, disse a porta-voz da Amazon, Kelly Cheeseman.

Os aviões da Amazon voam para, pelo menos, dez aeroportos nos EUA. Eles abastecem centros de distribuição próximos aos aeroportos. FedEx e UPS não comentaram os esforços de logística da Amazon.

Segundo levantamento feito pela Reuters, a maioria dos voos do Prime Air são realizados no início da madrugada, um período em que outras companhias não costumam operar. Os aviões da FedEx, por exemplo, costumam decolar até 21h. “A maioria das pessoas tem a tendência de fazer compras online quando elas estão em casa”, diz Brian Clancy, diretor-geral da empresa de consultoria em logística Logistics Capital & Strategy. “A Amazon decidiu esperar pelos pedidos.”

A Amazon também ganha tempo ao decolar de localizações remotas, onde o congestionamento nos aeroportos tende a ser menor. “Nós estamos apenas vendo o início disso tudo”, disse Marc Wulfraat, presidente da consultoria de logística MWPVL International. “Eles vão precisar de muitos aviões.”

Com valor de mercado superior a US$ 360 bilhões, a Amazon tem feito grandes investimentos para atrair novos assinantes para seu programa de benefícios. A companhia também explora outros segmentos de mercado, como a oferta de serviços de streaming de vídeo e a fabricação de dispositivos.