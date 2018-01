Assistente de voz da Amazon já pode controlar micro-ondas - Link - Estadão

Rick Wilking/Reuters Novidades da Alexa foram disponibilizadas depois de nova atualização de software

A Amazon anunciou nos últimos dias que a sua assistente virtual Alexa é capaz de controlar fornos e fornos de micro-ondas inteligentes. Com as novas funções, qualquer pessoa com uma Amazon Echo poderá pedir para a assistente ligar o micro-ondas por determinados segundos ou desligar o forno. Suporte para outros equipamentos de cozinha serão adicionados depois, de acordo com o site de tecnologia The Verge.

A novidade, no entanto, é limitada, porque mesmo as pessoas donas de microondas e fornos inteligentes precisarão fazer atualizações nesses aparelhos antes de poderem usar o novo recurso da Alexa. A Amazon, por sua vez, diz ter uma série de parceiros que irão ajudar o novo recurso a ser usado em casas nos Estados Unidos.

A fabricante Whirpool será a primeira a lançar a atualização, para que seus consumidores possam “configurar, iniciar e operar” seus micro-ondas usando a Alexa. Empresas como GE , LG, Samsung e Kenmore também planejam integrar a assistente da Amazon a seus produtos, mas não divulgaram quando isso vai acontecer.

Se a iniciativa der certo, a Amazon vai ter uma grande oportunidade de crescimento nas áreas em que a Alexa pode atuar, já que a cozinha é uma parte da casa repleta de eletrodomésticos que poderiam ser operados por voz.