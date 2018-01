Assistente do Google aprende a 'falar' em português com outros aplicativos - Link - Estadão

Google Integração do Google Assistant com aplicativos de terceiros, como o Uber, já acontece em inglês.

O Google anunciou nesta terça-feira, 7, que seu assistente virtual, o Google Assistant, agora pode se comunicar em português e espanhol com aplicativos desenvolvidos por terceiros. A novidade chegar aos usuários nas próximas semanas, mas ainda depende que desenvolvedores de apps façam ajustes em seus aplicativos. A novidade abre a possibilidade de, por exemplo, para usar o assistente para comprar comprar produtos, pedir carros em aplicativos de transporte e fazer pedidos de comida por apps de delivery.

Atualmente, o Google Assistant está disponível nos celulares com sistema operacional Android, no aplicativo de conversas Allo e na caixa de som inteligente Google Home. Em português, no entanto, o assistente só funciona desde agosto nos smartphones. Até agora, ele só podia "conversar" com os aplicativos em inglês.

Até o ano passado, o Google Assistant só podia pesquisar informações no buscador do Google ou no Maps, além de agendar compromissos no celular e abrir vídeos do YouTube em português. Mas a empresa criou o recurso Actions (Ações, em inglês), que permitem que os desenvolvedores criem aplicativos integrados com o assistente do Google. Uber, Netflix e Domino’s aderiram, mas os serviços só funcionam em inglês.

Agora, para atender o mercado latino-americano, os desenvolvedores poderão criar aplicativos e comandos em português e espanhol.