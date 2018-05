Reuters/Stephen Lam O presidente executivo do Google, Sundar Pichai, fala na abertura do evento Google I/O, em Mountain View: foco em inteligência artificial

Um novo recurso permitirá que o assistente virtual do Google faça chamadas telefônicas no nome dos usuários. Chamado de Google Duplex, o novo serviço entrará em testes ainda este ano e servirá para agendar consultas médicas, fazer reservas em restaurantes ou marcar um horário no salão de beleza.

A nova função foi demonstrada na última terça-feira, 8, pelo presidente do Google, Sundar Pichai, durante a conferência de desenvolvedores Google I/O. No palco, Pichai reproduziu uma gravação telefônica em que mostrava a assistente virtual da empresa agendando um horário no cabelereiro. O executivo disse que a chamada gravada foi real e não uma simulação.

“Estamos trabalhando nessa tecnologia há muitos anos. E o incrível é que o assistente pode realmente entender as nuances da conversa", disse durante a apresentação.

O que mais chamou atenção do mercado ao Google Duplex foi a naturalidade na voz da assistente. A ideia é que o serviço seja tão natural que a pessoa do outro lado da linha só saiba que está conversando com um computador dotado de inteligência artificial porque a empresa vai indicar isso, de alguma forma, durante a ligação.

Segundo o executivo do Google, a na nova função a assistente virtual consegue reagir de maneira inteligente mesmo quando a conversa não sai como o esperado. O sistema será capaz de realizar conversas sofisticadas e completará a maioria de suas tarefas de forma totalmente autônoma, sem envolvimento humano.

O Google Duplex também será programando para entender seus limites. Um sistema de auto monitoramento permitirá que o assistente reconheça as tarefas que não pode concluir automaticamente e sinalizará a um operador humano que completará a obrigação.

Ainda em fase de testes internos, o novo sistema conta com operadores experientes que atuam como monitores do programa. Eles são responsáveis por acompanhar a evolução da assistente virtual durante as chamadas telefônicas e mudar o comportamento delas em tempo real, caso seja necessário. O movimento acontece até que o sistema funcione no padrão necessário, quando a supervisão é interrompida e o sistema pode fazer chamas de forma autônoma.

Segundo a empresa, os primeiros testes com usuários estão previstos para acontecer no meio do ano.

Veja abaixo vídeo da demonstração exibida pelo Google no I/O 2018