Ataque ao Dropbox expõe senhas de 68 milhões de usuários - Link - Estadão

Um dos mais populares serviços de armazenamento na nuvem, o Dropbox divulgou hoje que teve 68 milhões de senhas de acesso e endereços de email hackeados na internet.

Segundo a empresa, o ataque ocorreu em 2012, mas os dados foram divulgados apenas agora, quando a base de dados das informações dos usuários foi encontrada pela empresa de segurança Leakbase.

Na época, a empresa havia informado a seus clientes que apenas os endereços de e-mail tinham sido vazados. Na época, a empresa possuía cerca de 100 milhões de contas cadastradas.

Na semana passada, o Dropbox enviou uma notificação a seus usuários que não tinham mudado suas senhas desde 2012, pedindo que as alterassem.

LinkedIn. Mais uma vez, a culpa do vazamento recai sobre o LinkedIn, assim como já ocorreu este ano com a invasão de contas no Twitter de executivos como Mark Zuckerberg e Dick Costolo.

Em 2012, o LinkedIn sofreu um ataque, e um dos funcionários do Dropbox havia utilizado no site a mesma senha de sua conta na rede social profissional. Com isso, os hackers puderam penetrar na rede do Dropbox e ter acesso a todas as contas, com endereços e senhas, dos usuários do serviço na nuvem.

Caso você esteja entre os atacados, a orientação é simples: troque sua senha do Dropbox, bem como a de todos os outros serviços para os quais você tenha utilizado a mesma palavra-chave.