Ataque hacker compromete 22 voos de companhia aérea - Link - Estadão

Após sofrer um ataque de hackers, a companhia polonesa de aviação LOT ficou impedida de decolar voos durante cinco horas no aeroporto de Varsóvia, na Polônia. O ataque, ocorrido no domingo, impossibilitou a criação dos planos de voo até que o sistema fosse normalizado, o que cancelou 10 voos e atrasou outros 12. Ao todo, mais de 1,4 mil passageiros foram afetados pela invasão.

Representantes da companhia aérea afirmam que em nenhum momento a segurança dos passageiros, no ar ou em terra, foi colocada em risco, uma vez que apenas o procedimento de decolagem foi prejudicado. Autoridades estão investigando o caso e não houve registro de ataque a sistemas de outros aeroportos.

Para o porta-voz da companhia, Adrian Kubicki, o episódio chama atenção para vulnerabilidades em toda a indústria. “Estamos usando sistemas de computador de última geração. Potencialmente, essa invasão pode representar uma ameaça a outras empresas do ramo”, analisou.

O episódio é um dos raros casos no mundo em que um ataque cibernético afetou a programação de voo de uma companhia. Em abril, um renomado pesquisador norte-americano, Chris Roberts, postou no Twitter uma mensagem sugerindo que teria hackeado o sistema de entretenimento de uma aeronave Boeing durante o voo. Assim que o voo aterrissou, ele foi levado pelas autoridades para prestar esclarecimentos e segue, desde então, sendo vigiado pelo FBI.

Find myself on a 737/800, lets see Box-IFE-ICE-SATCOM, ? Shall we start playing with EICAS messages? “PASS OXYGEN ON” Anyone ? :)

— Chris Roberts (@Sidragon1) April 15, 2015