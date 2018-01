REUTERS

A gigante de telefonia norte-americana AT&T anunciou nesta terça-feira, 1, que lançará em breve três produtos diferentes na área de streaming de vídeos, competindo com a Netflix. A ideia da empresa é conseguir lançar todas as plataformas até o final de 2016, oferecendo conteúdos da empresa de TV por assinatura DirecTV, subsidiária da companhia de telefonia.

A ideia da AT&T é oferecer três produtos diferentes para o mercado de streaming. O primeiro é o DirecTV Now, que oferecerá uma série de conteúdos exibidos pela empresa de TV, como é feito, atualmente, pelo Now, da NET, por exemplo. O segundo produto é o DirecTV Móvel, que exibirá conteúdo em smartphones, por meio de um aplicativo próprio. O terceiro é o DirecTV Preview que, ao contrário dos outros, será gratuito e exibirá propaganda durante a exibição dos vídeos.

“Nossa oferta dos três serviços foi projetada para os clientes que buscam conteúdo ‘premium’ com a opção de flexibilidade dos que querem ver este conteúdo quando e como quiserem”, disse a empresa por meio de um comunicado.

A empresa não informou qual será o valor da assinatura dos produtos e nem o mês exato de lançamento.

Comprando. A AT&T adquiriu a DirecTV por US$ 48,5 bilhões no ano passado, tornando-se a principal operadora de TV a cabo no mundo, com mais de 45 milhões de assinantes, incluindo em países como México e América Latina. Agora, a companhia está apostando alto no mercado de streaming para explorar novas receitas, enquanto o mercado de telefonia móvel dos EUA permanece estagnado.

