AT&T lançará rede de 5G nos EUA até o final do ano - Link - Estadão

Mario Anzuoni/Reuters AT&T é uma companhia americana de telecomunicações. Ano passado a empresa anunciou a compra da Time Warner, terceiro maior conglomerado do mundo do ramo de entretenimento para TV, por US$ 85,4 bilhões.

A operadora norte-americana AT&T anunciou que planeja lançar uma rede com a quinta geração de internet móvel, também conhecida como 5G, em dezenas de mercados regionais dos EUA até o final de 2018. De acordo com informações divulgadas pela companhia, ela pretende seguir os modelos e padrões internacionais estabelecidos pela indústria até o momento.

A tecnologia chamada de 5G promete oferecer banda larga móvel até dez vezes mais veloz que o 4G. A nova geração da internet abrirá espaço para um grande número de objetos conectados, apoiará o crescimento do tráfego de dados e pode levar internet a áreas que hoje estão desconectadas.

A AT&T, contudo, não divulgou muitos detalhes sobre como vai ser a rede. Informações sobre a velocidade que será ofertada, a data exata em que o 5G chegará ao mercado, em quais dispositivos ele vai funcionar e em quais mercados exatos ele vai operar estão incertas por enquanto.

Em 2017, a operadora anunciou que começaria a oferecer a seus clientes um serviço conhecido como 5G Evolution, que na verdade é só um serviço de 4G com agregação de múltiplas frequências. Mesmo com o lançamento da rede real de 5G, a companhia disse que vai continuar a oferecer o serviço 5G Evolution e também o de 4G.

Das quatro grande operadoras dos Estados Unidos, a AT&T foi a última a anunciar seus planos de implantação de 5G. A Verizon já havia informado que planeja oferecer o serviço de 5G em cinco cidades do país até o final do ano, enquanto a Sprint disse que terá sua rede operando até o final de 2019. A T-Mobile, por sua vez, disse que vai começar a implementar sua rede 5G em 2019, com cobertura nacional até o final de 2020.