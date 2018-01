Autoridades investigam escritórios do Google na Espanha - Link - Estadão

Autoridades espanholas investigam escritórios do Google em Madri nesta quinta-feira, 30, em uma operação relacionada a pagamento de impostos, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

Uma porta-voz do Google informou que a empresa está cooperando com as autoridades locais e que a companhia cumpriu a legislação tributária na Espanha, assim como faz em todos os países onde atua.

O porta-voz ainda acrescentou que a empresa está trabalhando com as autoridades para responder todos os questionamentos.

Pressão. Algumas sedes do Google na Europa relatam seus ganhos como se partissem da Irlanda, que cobra uma fatia de impostos menor do que outros países. Isto é possível graças a uma brecha na legislação tributária internacional e depende da equipe em Dublin para concluir todos os contratos de venda.

Assim, autoridades da Europa estão tornando o Google um alvo constante de investigações fiscais. Há cerca de um mês, o escritório do Google em Paris, por exemplo, sofreu uma revista para descobrir possíveis evasões da companhia francesa.