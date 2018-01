Avast compra rival holandesa AVG por US$ 1,3 bilhão - Link - Estadão

Reprodução O antivírus Avast é utilizado por mais de 230 milhões de pessoas no mundo

A produtora de software de segurança Avast anunciou nesta quinta-feira, 7, a compra da rival holandesa AVG por US$ 1,3 bilhão para expandir sua presença em mercados emergentes, nos quais a AVG tem forte penetração entre usuários finais.

A Avast afirmou que vai pagar US$ 25 por ação da AVG, o que representa um prêmio de 33% sobre o fechamento do papel na quarta-feira.

"Acreditamos que unir forças com a Avast, uma companhia privada com recursos significativos, apoia totalmente nossos objetivos de crescimento", disse o presidente-executivo da AVG, Gary Kovacs.

A Avast, que fornece software pago e gratuito para proteção de computadores e dispositivos móveis, tem mais de 230 milhões de usuários no mundo.

A companhia planeja financiar a aquisição com dinheiro em caixa e dívida. A empresa conseguiu um financiamento de US$ 1.7 bilhão do Credit Suisse Securities, Jefferies e UBS Investment Bank.