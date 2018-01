Baixo número de vendas do iPhone 8 faz ações da Apple caírem - Link - Estadão

Jim Wilson/NYT Os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus, lado a lado, durante o evento de lançamento da Apple em setembro de 2017

Nesta quinta-feira, 19, as ações da Apple caíram 2,6%. A principal causa para odesânimo dos investidores é a baixa procura pelo novo iPhone 8, que fez o mercado ter dúvidas sobre a estratégia de lançamento da Apple. Em 2017, pela primeira vez a empresa apresentou três smartphones no mesmo evento em setembro. O presidente executivo da Rogers Communication, a maior operadora de telefonia móvel canadense, disse que as vendas do último iPhone estão “anêmicas”.

Muitos analistas do setor minimizaram as preocupações do mercado — que derrubaram as ações da Apple desde o anúncio dos iPhones em 12 de setembro — dizendo que a produção global dos smartphones estava seguindo as expectativas anteriores ao lançamento.

No entanto, sugestões de alguns analistas em conjunto com uma reportagem de Taiwan que indicava um corte na produção do iPhone 8 foram suficientes para derrubar as ações da Apple para baixo em 2,3% na abertura da bolsa de Nova York.

"Wall Street é hipersensível a qualquer oscilação do ciclo dos novos iPhones, o que justifica esse cenário precipitado que estamos vendo nas ações nesta manhã", disse Daniel Ives, diretor de estratégia da pesquisa de investimento da consultoria GBH Insights de Nova york.

Ele disse em entrevista à Reuters que suas análises indicavam que somente 20% ou 25% dos iPhones vendidos nos próximos 12 ou 18 meses seriam iPhones 8 ou 8 Plus. Na opinião do analista, os investidores deveriam olhar para além da demanda do primeiro mês de vendas após o lançamento dos aparelhos.

“A demanda pelo iPhone 8 tem sido naturalmente baixa, pois os consumidores estão esperando o lançamento do iPhone X no começo de novembro”, disse Ives. Com as vendas do novo produto, o analista espera que se inicie o maior ciclo de vendas de iPhone.

Quando a Apple anunciou seu plano de lançar no mercado dois iPhones antes do final de 2017, os fãs ficaram desapontados por causa da demora do lançamento do iPhone X. No entanto, analistas estão com medo de que o dispositivo não venda tão bem por causa de seu preço mais alto — US$ 999.

Joe Natale, presidente executivo da Rogers Communications, disse que a demanda pelo iPhone X é alta, mas também ressaltou que os estoques da Apple serão limitados e que o aparelho tem um preço elevado, o que pode prejudicar as vendas. A operadora norte-americana AT&T também disse na última semana que foram vendidos 900 mil aparelhos pós-pagos a menos no terceiro trimestre de 2017 em comparação com o mesmo período do ano passado.

O analista John Vinh, da KeyBanc Capital Markets, informou no começo da semana que o iPhone 7 estava vendendo mais que seu sucessor no mês após o lançamento dos novos produtos. Isso sugere que os compradores estão mais sensíveis aos preços, o que vai contra toda o histórico de lançamentos de iPhone. Em geral, tradicionalmente os fãs formam filas gigantescas nas portas das lojas da Apple esperando pelos novos produtos, o que não aconteceu no lançamento do iPhone 8.