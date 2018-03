Dado Ruvic/Reuters Banco do Brasil vai iniciar testes no Messenger do Facebook, mas expandirá para outras redes sociais até o fim do ano

O Banco do Brasil vai permitir que seus correntistas façam transferências de dinheiro e pagamentos de contas usando as redes sociais até o fim deste ano. Nesta quinta-feira, 22, o banco lançou um projeto piloto que permite pedidos de fatura e desbloqueio de cartões pelo aplicativo de mensagens instantâneas Facebook Messenger. Inicialmente, mil usuários foram convidados a participar dos testes. Eles foram escolhidos entre os clientes do banco que mais interagiram e avaliaram o atendimento virtual oferecido pelo Bando do Brasil no Facebook desde agosto de 2017.

Na prática, o cliente pode solicitar a um assistente virtual, presente no Facebook Messenger e dotado de inteligência artificial, consulte o extrato de sua conta corrente ou desbloqueie um cartão novo. O assistente virtual envia a solicitação para o sistema interno do Banco do Brasil, verificando se o pedido foi feito por um celular cadastrado no banco. Para certificar a transação, a plataforma do BB envia uma notificação ou SMS ao dispositivo, com um código de autenticidade (token) válido por 10 minutos. Depois disso, o usuário precisa digitar a senha de oito dígitos que possui e só assim está apto para usar os serviços eletrônicos do banco.

“Passamos três meses construindo um sistema nosso que parecesse estar dentro do Facebook, quando na verdade o usuário está usando a plataforma do banco”, diz Gustavo Fosse, diretor de tecnologia do Banco do Brasil. As próximas novidades, promete a instituição financeira, serão a possibilidade de ver saldo e extrato de contas poupança e de investimentos. A expectativa é que o serviço esteja disponível para todos os clientes do banco até o fim desse semestre.

O executivo disse que há outras 50 funcionalidades sendo testadas para funcionar dentro de outras redes sociais, como LinkedIn, Twitter e WhatsApp. A principal novidade deve chegar até o fim do ano, quando os clientes poderão abrir contas correntes, realizar pagamentos ou transferência de valores sem sair de sua rede social favorita.

É uma parte significativa da estratégia do banco para se aproximar dos clientes mais jovens e do universo digital. A empresa diz ter investido R$ 14 milhões para desenvolver soluções de inteligência artificial cognitiva. Apesar das novidades, outros produtos digitais do BB, como o aplicativo de celular, não devem ser descontinuados e continuarão recebendo atualizações.