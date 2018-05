JF Diório/Estadão Pedro Conrade, presidente executivo e fundador do Banco Neon: em busca de solução financeira completa

A fintech brasileira, Banco Neon, anunciou um novo aporte de R$ 72 milhões conquistado em uma rodada de investimento Series A, focado em atrair desenvolvedores para criar novos produtos financeiros para atender o mercado brasileiro. Esta é a quarta rodada de capital recebida pela fintech que já contou com outros três investimentos anjos desde que foi criada, em 2016.

Com o valor, a empresa irá investir majoritariamente na contratação de desenvolvedores para melhorar os produtos existentes e lançar novidades nos próximos meses. Atualmente, a empresa conta com 190 funcionários, metade deles formada por programadores. Outra parte do aporte será aplicada na operação, que conta com um novo escritório recém-ocupado.

Para o fundador e presidente da empresa, Pedro Conrade, o investimento faz a fintech entrar em um novo período de desenvolvimento. “Sem dúvida é um novo momento e por isso estamos contratando pessoas de peso do mercado para que nos ajude nessa nova fase de governança, processos e estrutura de novos produtos”, disse ao citar os novos nomes da empresa: Jean Sigrist (ex-Guide Investimentos e ex-Itau), Patrick Sigrist (iFood) e Norberto Giagrande (Rico e Yellow Ventures).

A rodada teve participação das empresas Propel Ventures, Monashees, Quona, Omydiar Network, Tera Capital, family office do Patria Investimentos e Yellow Ventures.

Novos produtos. A empresa anunciou ainda que irá lançar novidades nos próximos meses. Entre elas estão novas funcionalidades para o cartão de crédito do banco, lançado há um mês para os correntistas. Hoje, os cartões de crédito Neon são isentos de anuidade. Segundo a empresa, serão inicialmente distribuídos 5 mil cartões, cuja a entrega acontecerá gradualmente entre os correntistas.

"Recentemente lançamos o cartão de crédito e muitas pessoas acham que as novidades acabaram ali, mas só estamos no começo”, disse Conrade. “Teremos muitas novidades em cartões, investimentos e contas para pessoas jurídicas nos próximos meses”.

O banco irá disponibilizar ainda a abertura de contas de Pessoas Jurídicas totalmente digitais até o mês que vem. A nova funcionalidade já está em fase de testes com centenas de empresas, mas ainda não tem data para ser oficialmente lançada.