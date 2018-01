Barbie 'inteligente' deixa especialistas de privacidade em alerta - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Mattel lançou uma boneca Barbie ‘inteligente’ que está preocupando profissionais defensores da privacidade. Chamada “Hello Barbie”, a boneca loira e de olhos azuis se conecta a Wi-Fi e vem equipada com microfone e reconhecimento de voz. Tudo isso para que ela possa “conversar” com as crianças, fazendo perguntas e respondendo a dúvidas.

A brincadeira interativa, no entanto, fica séria com a revelação de que a boneca envia as mensagens de voz gravadas para uma empresa terceirizada, a startup ToyTalk.

“Na demonstração da Mattel, a Barbie faz perguntas que buscam obter um monte de informação sobre a criança, como seus interesses e sua família”, disse a professora Angela Campbell, da escola de Direito da Universidade de Georgetown, ao jornal The Guardian.

“Essas informações podem ter um enorme valor para anunciantes e poderiam ser usadas para tentar vender produtos às crianças.”

A ToyTalk já se posicionou garantindo que as conversas gravadas são usadas apenas para “operar e melhorar” seus produtos, “melhorando o reconhecimento de voz” da boneca e seu entendimento da “linguagem natural das crianças”.

Um apelo público contra o brinquedo foi lançado através da entidade americana Campanha por uma Infância Livre de Comerciais (CCFC). Sua diretora, Susan Linn, diz que as crianças não estão apenas lidando com uma boneca, elas estão falando com um “conglomerado do setor de brinquedos cujo único interesse sobre elas é econômico”.

A Hello Barbie deve chegar ao mercado americano para o Natal, por US$ 75 (equivalente a R$ 243). Veja no vídeo abaixo uma demonstração da boneca.