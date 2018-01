Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, investiu US$ 1 bilhão na Apple - Link - Estadão

Reuters A Berkshire detinha 9,81 milhões de ações da Apple, no valor de US$ 1,07 bilhão de dólares, em 31 de março

A Berkshire Hathaway, do bilionário norte-americano Warren Buffett, revelou nesta segunda-feira, 16, deter uma nova fatia na Apple, apostando que o preço da ação da companhia pode se recuperar depois que as vendas trimestrais do iPhone caíram pela primeira vez.

A Berkshire detinha 9,81 milhões de ações da Apple, no valor de US$ 1,07 bilhão de dólares, em 31 de março, segundo documento ao regulador do mercado norte-americano no qual detalha a participação na companhia.

Não está claro quem fez o investimento, Buffett ou um de seus gestores de portfólios, Todd Combs e Ted Weschler, que investem cada um cerca de US$ 9 bilhões.

Buffett disse que normalmente faz ele mesmo os investimentos multibilionários da Berkshire, enquanto Combs e Weschler fazem apostas menores.

O investimento na Apple pode ter sido realizado com dinheiro proveniente da venda de ações da AT&T.

A Berkshire detinha US$ 1,6 bilhão em participação na AT&T no fim do ano, mas não listou investimentos na empresa de telefonia no documento desta segunda-feira, 16.

No final de abril, a Apple divulgou vendas de 51,2 milhões de iPhones no segundo trimestre fiscal, uma queda ante os 61,2 milhões comercializados em igual etapa do ano anterior.