Charles Platiau Bill Gates é fundador da Microsoft

O Bill Gates, a Airbus e o SoftBank querem, juntos, lançar 500 pequenos satélites no espaço para criar um sistema que promete ter a melhor cobertura de vídeo do mundo. A startup, chamada de EarthNow LLC, está prevista para ser anunciada oficialmente nesta quarta-feira, 18, mas ainda está em fase de formação, elaboração de preços e cronograma de lançamento, além de outros detalhes técnicos.

A startup que será comandada por Russel Hanningan tem sede em um subúrbio de Seattle e atenderá principalmente o mercado de segurança, seja ela nacional ou comercial. Segundo Hanningan, o dispositivo ajudará a monitorar diversas atividades seja ela pesca ilegal, processo de migração em área de conflito ou monitorando a agricultura.

Integra a equipe de investidores e sócios o empreendedor de satélites Greg Wyle que também tem participação na Airbus e no SoftBank. O executivo evitou anunciar quanto a startup já recebeu em uma rodada de financiamento inicial, mas disse que eles possuem modos de fazer o projeto acontecer.

Segundo o site do jornal americano Wall Street Journal, o projeto inicial deve custar mais de US$ 1 bilhão, mas como ainda está em fase de testes e ajustes é possível que o valor cresça ainda mais. Estima-se Gates e Wyler estão investindo em fundos pessoais, enquanto Hanningan disse que a Airbus é tanto um investidor quanto um parceiro no projeto.

Ainda sem data para o produto chegar ao mercado, a Earth Now já têm concorrentes. A Stratolaunch Systems Corp, do bilionário Paul Allen, planeja lançar pequenos satélites com foguetes, carregados sob as asas de um avião gigante.