Bill Gates faz maior doação de ações da Microsoft desde 2000 - Link - Estadão

Microsoft Bill Gates continua a ser homem mais rico do mundo, com fortuna superior a US$ 86 bilhões

Bill Gates, cofundador da Microsoft e homem mais rico do mundo, anunciou nesta semana sua maior doação de ações da companhia para filantropia desde o início dos anos 2000. O bilionário doou 64 milhões de ações da Microsoft, com valor de mercado equivalente a US$ 4,6 bilhões, de acordo com documento entregue à Securities and Exchange Comission (SEC), órgão que regula as empresas com ações negociadas em Bolsa nos Estados Unidos.

O beneficiário da doação não foi especificado no documento. Historicamente, a maior parte das doações de Gates, que hoje tem 61 anos, tem sido direcionada para a Fundação Bill & Melinda Gates, que coordena seus investimentos em projetos filantrópicos.

No passado, Gates doou US$ 16 bilhões em ações da Microsoft para a fundação em 1999 e, novamente, US$ 5,1 bilhões um ano depois, segundo dados compilados pela agência de notícias Bloomberg. No total, a fundação doou cerca de US$ 35 bilhões em ações e em dinheiro desde 1994.

Apesar da doação, Gates continua a ser a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 86,1 bilhões.