BlackBerry sofre queda na receita e fecha trimestre com prejuízo - Link - Estadão

Leia mais

A BlackBerry anunciou nesta quinta-feira, 23, que teve uma queda de 35% na receita do primeiro trimestre fiscal, encerrando o período com o terceiro prejuízo trimestral seguido. A empresa, atualmente, passa por uma custosa reestruturação em que teve de reduzir o valor de alguns de seus ativos.

A companhia canadense teve prejuízo líquido de US$ 670 milhões e receita de US$ 424 milhões. Um ano antes, a empresa teve lucro de US$ 68 milhões e receita de US$ 658 milhões.

"Eles têm feito um bom trabalho em cortar as despesas operacionais e ao encolher os custos do negócio, mas a receita caiu ao longo dos últimos dois anos", disse o analista da Morningstar, Brian Colello.

A empresa canadense, que mudou o foco em smartphones para software de gerenciamento de dispositivos, disse que espera publicar uma perda anual ajustada de cerca de US$ 0,15 por ação.

Excluindo eventos não recorrentes, a BlackBerry teve lucro de US$ 14 milhões.