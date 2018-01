Bolsas de Nova York brigam pelo IPO do Snapchat - Link - Estadão

Banner no prédio da Bolsa de Nova York deu destaque para o aplicativo Snapchat

Leia mais Febre entre os jovens, Snapchat mostra lado divertido da vida real

Em novembro passado, a bolsa de ações de tecnologia Nasdaq contratou um helicóptero para filmar a paisagem Manhattan usando os novos óculos com câmera desenvolvidos pela Snap, companhia por trás do aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos Snapchat. A filmagem aérea foi enviada aos seguidores da Nasdaq nas redes sociais. Já a arquirrival Nyse (Bolsa de Valores de Nova York) fez um vídeo feito com o Spectacles em seu edifício, mostrando que também usa o app do momento.

Segundo Josh Machiz, executivo da Nasdaq responsável por redes sociais, a ideia de alugar o helicóptero era fazer algo interessante para o lançamento do primeiro dispositivo da Snap. Ele não comentou a relação desse esforço com a meta de atrair a abertura de capital da empresa.

A Bolsa de Nova York, por outro lado, estendeu um banner amarelo enorme na parte de fora de seu prédio para convidar as pessoas a seguir seu perfil oficial no Snapchat. Esse tipo de banner geralmente é reservado para a decoração do prédio no dia da oferta inicial de ações.

O esforço para promover os óculos do Snapchat revelam a competição acirrada entre as duas bolsas de valores para receber a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de empresas de tecnologia. A Snap, por exemplo, planeja uma abertura de capital para até o meio do ano. A expectativa é que a operação movimente até US$ 25 bilhões. Esse pode ser o maior IPO de uma empresa de tecnologia nos EUA, desde a estreia do Facebook, em 2012.

Segundo especialistas, a competição entre as bolsas está menos relacionada aos ganhos financeiros e mais ligada à reputação. Com o IPO, a Snap deve gerar poucas centenas de milhares de dólares ao ano, mas pode dar a elas o prestígio para gerar futuros negócios. “A competição é acirrada”, diz o cofundador da consultoria de IPO Blueshirt Group, Alex Wellins. “Ganhar empresas grandes e de destaque resulta em novas aberturas de capital relevantes.”

Procuradas pela Reuters, a Snap, a Nasdaq e a Bolsa de Nova York não comentaram.

Esforço. As bolsas de valores, assim como bancos de investimento, começam a cortejar empresas de alto potencial muito antes de elas estarem prontas para listar suas ações. A Nasdaq e a Nyse competem em tecnologia, taxas, reputação e serviços de apoio ao investidor, mas também em relações públicas. A estratégia de marketing inclui compra de anúncios em publicações de renome e a confecção de outdoors com as marcas das companhias.

Até agora, os esforços sempre aconteciam nos bastidores, deixando as firulas para a celebração do dia do IPO. Foi o caso nas aberturas de capital do Twitter e do Facebook.

Em 2015, por exemplo, a Nasdaq construiu uma piscina de cerca de 18 metros para uma competição para cachorros, após o IPO da fabricante de ração Blue Buffalo Pet Products.

Com uma plataforma como o Snapchat, porém, as bolsas querem mostrar que entendem a tecnologia e a acham útil. Ao usar os produtos de suas potenciais clientes, elas mostram um sinal de lealdade, segundo o chefe executivo da Issuer Advisory Group, Josh Machiz, que orientou companhias como Facebook e Groupon na escolha do local de abertura de capital. / TRADUÇÃO DE CLAUDIA TOZETTO