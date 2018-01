Brasil passa a ser sede do Twitter na América Latina - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta quarta-feira, 8, que alguns dos diretores da rede social no Brasil serão responsáveis por funções que podem repercutir em toda a América Latina. A principal mudança – e que causa maior impacto - é a transferência de Guilherme Ribenboim, saindo do cargo de diretor no país para vice-presidente latino americano.

Em entrevista à Folha, Ribenboim afirmou que “a operação consolidada vai significar que nossa equipe na Argentina, por exemplo, não só fale em nome do mercado local, mas de toda a região”.

Sobre a escolha do Brasil como país de maior importância latino-americana, Guilherme mostra que a escolha foi esperada, já que o país está no TOP 5 em número de usuários do microblog. “É um processo natural”, justifica. “É o maior mercado tanto em usuários quanto em oportunidades, e tem o papel de influenciar estratégias regionais”.

Além da mudança de cargo de Ribenboim, Matthew Drinkwater, diretor de vendas para pequenas e médias empresas no Brasil, passa a exercer a função de direção de relações com agências para a América Latina. E em setembro do ano passado, o diretor de mídia para o mercado brasileiro, Carlos Moreira Jr., assumiu a diretoria de relações com empresas de TV, música, esporte, política e jornalismo.