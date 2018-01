Broadcom faz nova investida para comprar a rival Qualcomm - Link - Estadão

Reuters Pioneira no mercado de chips para dispositivos móveis, hoje a Qualcomm é fornecedora de grandes marcas, como Apple, Samsung e LG

A fabricante de semicondutores Broadcom fez uma nova tentativa formal de adquirir a rival Qualcomm. Depois de oferecer US$ 103 bilhões no mês passado pela adversária e ser rejeitada, a Broadcom divulgou nesta semana uma lista de 11 nomes que apoia para o conselho de administração da Qualcomm, que terá de ser novamente composto no mês de março.

Com a lista, feita com ajuda da empresa de private equity Silver Lake, a Broadcom pretende influenciar os acionistas da Qualcomm que desejam a venda a se manifestarem nas votações. "Ouvimos de muitos acionistas da Qualcomm o desejo de se juntar a nós", disse o presidente executivo da Broadcom, Hock Tan, em um comunicado divulgado na segunda-feira, 4.

A manobra tem sido considerada parte de uma oferta hostil da Broadcom pela Qualcomm, que recebeu o movimento como uma "tentativa bizarra de tomar o controle".

Em novembro, a transação de US$ 103 bilhões foi rejeitada pela Qualcomm – a justificativa é de que a quantia subestimava seu valor. Caso fosse aceito, o negócio seria o maior da história da indústria de tecnologia e acentuaria o cenário de consolidação no setor de chips.

Hoje, a Qualcomm está finalizando a aquisição da NXP, líder no setor de chips automotivos, e no ano passado a SoftBank, que tem uma fatia da Nvidia, também adquiriu a projetista britânica ARM.