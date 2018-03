Mike Blake/Reuters Fabricante de chips Qualcomm recusa, mais uma vez, oferta de rival

A fabricante de chips Broadcom diminuiu o valor de oferta de compra da rival Qualcomm para US$ 117 bilhões na última quarta-feira, 21. As empresas protagonizam um processo de negociação que pode se transformar na maior aquisição do mercado de tecnologia de todos os tempos.

A mudança se deu após a Qualcomm dizer que pretendia aumentar a sua oferta na compra da também fabricantes de chips holandesa NXP Semicondutores para R$ 44 bilhões, contra os US$ 38 bilhões anunciados anteriormente.

Em um comunicado, a Broadcom disse que a Qualcomm errou ao aumentar a própria proposta e que isso resultaria em um pagamento não compatível com a NXP. Assim, a empresa estaria atuando contra os interesses dos próprios acionistas.

A Qualcomm se defendeu dizendo que o valor do novo acordo com a NXP é justificado pelo projeto de expansão da em outros mercados. E atacou o rival ao dizer que a Broadcom se recusou a conversar sobre o valor da oferta e de como estaria se protegendo para evitar consequências regulatórias com a fusão.

Tentativas. A Broadcom anunciou, pela primeira vez que queria comprar a rival em novembro do ano passado. À época, o valor estipulado foi de US$ 103 bilhões o que não agradou o alto escalão da Qualcomm que recusaram a proposta sob a justificativa de que a venda desvalorizaria a empresa.

A fabricante de chips aumentou a oferta para US$ 121 bilhões no início do mês, mas continuou recebendo negativas da rival.

Já o processo de aquisição da NXP pela Qualcomm está em nível avançado. As empresas aguardam apenas o parecer dos órgãos regulatórios, aprovando a fusão. Caso isso não aconteça, o contrato prevê o pagamento de US$ 8 bilhões à Qualcoom como uma taxa de dissolução.