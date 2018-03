AP Photo Qualcomm é hoje líder mundial de chips para telecomunicações em smartphones

A fabricante de chips Broadcom retirou a oferta de compra pela rival Qualcomm. A retirada se deu em resposta a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que barrou o processo alegando “preocupações com a segurança nacional”.

Com sede em Cingapura, a Broadcom tentava comprar a Qualcomm desde o ano passado por US$ 117 bilhões. A fabricante de chips americana não aceitou a proposta alegando que não havia segurança jurídica no processo e os valores não representavam o interesse da empresa.

A compra da Qualcomm, disse a empresa, fazia parte de uma estratégia da Broadcom para mudar o domicílio para os Estados Unidos. O conselho da empresa se reuniu na noite na última terça-feira, 13, para formalizar os planos de se mudar para território americano. Isso custaria US$ 500 milhões por ano aos cofres da empresa.

Trama. A Broadcom anunciou pela primeira vez a tentativa de compra da rival em novembro do ano passado, quando ofereceu US$ 103 bilhões pela companhia. Três meses depois, aumentou a proposta para US$ 121 bilhões. A Qualcomm negou todas as propostas, mas prometeu conversar com os executivos da Broadcom o que não foi o suficiente para fechar um acordo.