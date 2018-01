Burger King lança na Rússia sua própria moeda virtual, o WhopperCoin - Link - Estadão

Tasso Marcelo/Estadão Com 1,7 mil WhopperCoins, os russos poderão comprar um novo Whopper.

A rede norte-americana de fast-food Burger King lançou nesta semana na Rússia a sua própria moeda virtual, o WhopperCoin. A partir de agora, cada rublo (aproximadamente R$ 0,05) gasto em um Whopper, o principal sanduíche da rede, será convertido em uma WhopperCoin.

Com 1,7 mil WhopperCoins, os russos poderão comprar um novo Whopper. Além disso, como outras moedas que funcionam com o blockchain, como o Bitcoin, o WhopperCoin pode ser transferido e trocado pela internet. Hoje, um Whopper custa 99 rublos na Rússia.

"Comer um Whopper agora é uma estratégia para prosperidade financeira no futuro", disse Ivan Shestov, chefe de comunicação do Burger King Rússia. "Segundo as previsões, moedas digitais vão crescer exponencialmente de valor no futuro". Nem todo mundo porém, pensa assim: para o jornal inglês Financial Times, o programa não tem nada de "virtual", e é apenas um programa de fidelidade.

Segundo a filial russa do Burger King, os planos da empresa é de lançar aplicativos para iOS e Android nos próximos meses – nele, os usuários vão poder vender moedas e mandá-las para amigos, por exemplo.