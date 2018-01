Cabify anuncia investimentos globais e mudanças na liderança do Brasil - Link - Estadão

Daniel Teixeira/Estadão Com mercado dominado por Uber e 99, Cabify começa a reestruturar suas equipes regionais

A Maxi Mobility, grupo controlador da Cabify e da Easy, anunciou nesta segunda-feira, 22, um novo aporte de US$ 160 milhões para expandir suas operações em 14 países da América Latina e Península Ibérica. A empresa não confirmou quanto será investido no Brasil, onde a Cabify passa por uma fase de reestruturação.

O anúncio acontece em um momento de mudanças no quadro de funcionários da Cabify no Brasil. A empresa, que há seis meses comprou o concorrente Easy, recebeu no ano passado US$ 200 milhões para investir na operação local. O grupo ocupa o terceiro lugar no mercado, hoje dominado por Uber e Didi.

Entre as mudanças, Fernando Matias assume como o novo gerente de operações da Cabify no Brasil. Ele atuava como diretor-executivo da Easy, agora ocupado por Bruno Mantecón. Daniel Bedoya ex-líder da Cabify no Brasil agora é diretor operacional da Cabify global.

“Com a minha nova função damos por encerrado o processo de reestruturação da empresa e entramos em uma nova etapa de contratações, com 20 a 30 vagas abertas. Decidimos centralizar as atividades estratégicas na nossa matriz e deixar as regionais apenas com a operação”, diz Matias.

O executivo afirma que a empresa deve expandir e melhorar suas atividades no Brasil este ano. A Cabify atualmente possui 3 milhões de usuários e mais de 200 mil motoristas nas nove cidades que atua.

“Este ano vamos nos posicionar de forma estratégica investindo em experiência e marca para aumentar a fidelidade dos nossos usuários e motoristas. Entendemos que o mercado aqui ainda é pouco maduro e tem muito espaço para crescimento, mas vamos focar em melhorias nas cidades que já trabalhamos, sem previsão de entrar em novas regiões”, completa.

Matias diz que a empresa receberá uma parte do aporte anunciado pela Maxi Mobility, mas que por questões estratégicas não serão divulgados quanto e nem em quais aplicações o valor será usado. No comunicado global, a Maxi Mobility disse que os recursos serão usados para acelerar o crescimento, consolidar a posição de liderança na indústria e impulsionar o desenvolvimento tecnológico e soluções inovadoras.

O dinheiro da rodada é de fundos de capital de risco, como Rakuten Capital, TheVentureCity, Endeavor Ctalyst, GAT Investiments, Liil Ventures e WTI, além de investidores da Espanha e da América Latina. Não há previsões para investimentos focados no mercado brasileiro, como aconteceu no ano passado.

Estratégia. Este ano, diz o executivo, a Cabify irá focar em diferenciação, melhorando o aplicativo e a experiência dos usuários e clientes, além de aproximar a relação com a Easy.

“As operações das duas empresas permanecerão independente, mas a minha vinda para a Cabify é uma forma de fortalecer a conexão das companhias e a troca de experiências entre elas”, conclui Matias.