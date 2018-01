Carros da Audi vão se comunicar com sinais de trânsito nos EUA - Link - Estadão

A fabricante de carros alemã Audi está lançando uma nova tecnologia que vai permitir a seus veículos produzidos nos Estados Unidos de se comunicar com sinais de trânsito, permitindo viagens menos estressantes. Segundo a empresa, é o primeiro uso comercial da nova tecnologia.

A Audi of America, que é de propriedade da Volkswagen, disse que os modelos 2017 do Audi Q7 e do Audi A7 construídos depois de 1º de junho de 2016 serão equipados com sua nova tecnologia, chamada de "veículo para infraestrutura", ou mais informalmente, "V to I" (V para I, em tradução literal).

A tecnologia permite que sinais de trânsito e outras construções poderão trocar dados operacionais e de segurança através de redes sem fio com veículos, através da computação em nuvem.

As aplicações da tecnologia, que continua a ser testada a redor do mundo por fabricantes de carros e agências reguladoras de transporte, vai ajudar a mitigar batidas, bem como reduzir congestionamentos em ruas e autoestradas.

"Essa é a nossa primeira iniciativa em V-to-I", disse Pom Malhotra, gerente geral da divisão de veículos conectados da Audi. "Não é uma funcionalidade de segurança, mas sim de conforto e conveniência."

Semáforo. O sistema da Audi, por exemplo, será capaz de fazer o veículo ter uma contagem regressiva antes de um farol vermelho se tornar verde. Segundo os executivos da empresa, saber quanto tempo falta para abrir o semáforo vai aliviar boa parte da ansiedade ao dirigir.

A contagem regressiva também aparecerá no painel para determinar se o veículo será capaz de passar por um semáforo antes dele ficar vermelho, permitindo que o motorista possa frear antes.

Enquanto esperar para um sinal vermelho ficar verde, o sistema vai parar a contagem alguns segundos antes do farol abrir, forçando motoristas a prestar atenção na rua e determinar se é seguro ir em frente, explicou Malhotra.

Aplicações futuras da tecnologia poderão ser anexadas ao sistema de navegação do carro, e suas funções de acelerar ou parar. Outro uso potencial é a de que os sinais de trânsito poderão aconselhar o motorista a manter certa velocidade para manter o fluxo de faróis abertos.

A Audi planeja que a tecnologia seja compatível com cinco a sete cidades dos Estados Unidos este ano, mas a empresa ainda não divulgou as primeiras locações dos testes.

A tecnologia é um primeiro passo para as comunicações veículo a veículo ("V-to-V"), que permitirão aos carros conversarem entre si, reduzindo ainda mais o número de acidentes e aumentando os congestionamentos. O desafio da tecnologia, no entanto, passa não só pelo desenvolvimento de infraestrutura segura de comunicações, mas também de cooperação com municípios e órgãos governamentais de transportes.