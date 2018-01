Cartão de crédito Nubank inicia cadastro para programa de fidelidade - Link - Estadão

Nubank Nubank inicia testes para programa de fidelidade Nubank Rewards.

O Nubank, startup brasileira que oferece um cartão de crédito sem anuidade controlado por aplicativo, começou nesta quinta-feira, 6, a cadastrar usuários numa lista de espera para o seu programa de fidelidade. O cadastro é a primeira fase para o início da operação do programa, que estava em testes há sete meses. A startup ainda não divulgou quando vai liberar a nova função para os primeiros cadastrados, mas avisou que eles poderão usar o serviço de graça por 30 dias -- o preço do serviço ainda não foi divulgado.

De acordo com o Nubank, mais de 10 mil pessoas se cadastraram na tarde dessa quinta-feira, em um site dedicado ao programa Nubank Rewards. O programa, como adiantado pelo Estado em setembro do ano passado, vai permitir que os usuários do cartão de crédito acumulem pontos que poderão ser trocados para pagar viagens aéreas, serviços de streaming, como Spotify e Netflix, e até mesmo viagens de Uber.

Nos últimos sete meses, a startup testou o seu clube de recompensas com um grupo seleto de clientes usuários do sistema operacional Android. A partir de janeiro, usuários de iPhone também puderam testar o serviço. A cada R$ 1 gasto, 1 ponto é acumulado, mas na troca por dinheiro, um ponto vale menos que R$ 1. Diferentemente do que acontece no cartão de crédito da Nubank, que não cobra anuidade, quem quiser usufruir do programa de fidelidade terá que pagar um valor anual.

Os pontos acumulados são mostrados durante o mês no aplicativo, e não somente no fechamento da fatura, além de não possuírem data para expirar. Para usar os pontos, diferente do que acontece em programas como Smiles e Multiplus, o cliente não precisa ir até um terceiro site para comprar os itens que quer. Basta realizar a compra com cartão de crédito e abater os gastos no aplicativo da Nubank usando os pontos. Durante o período de testes, só despesas com passagens aéreas, hotéis, Uber, Netflix e Spotify apareciam para ser trocadas por pontos. Não se sabe se outras parcerias foram feitas ao longo dos últimos meses.

Estratégia. Com o programa de fidelidade, o Nubank espera atrair consumidores com renda maior que o dobro da média de seus clientes atuais. Segundo fontes do mercado, o acúmulo de milhas que podem ser usadas para trocar por passagens aéreas é a principal demanda desse público e fator de decisão na escolha do cartão de crédito.

Segundo o Nubank, que não revela o número ativo de usuários do cartão, mais de 8 milhões de pessoas já pediram para usar o serviço, e a lista de espera para análise tem mais de 500 mil inscritos.