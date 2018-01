Casa Branca mostra preocupação após decisão da UE sobre Apple - Link - Estadão

Reuters A Casa Branca não viu com bons olhos a decisão da União Europeia

A Casa Branca disse nesta quarta-feira, 31, que está preocupada com a abordagem "unilateral" de questões fiscais, após a decisão da Comissão Europeia em exigir à empresa norte-americana Apple o pagamento à Irlanda de € 13 bilhões em impostos. A decisão da União Europeia poderia dificultar a concretização de um imposto internacional mais justo.

"Estamos preocupados com uma abordagem unilateral que pode prejudicar os avanços alcançados em conjunto com os europeus para um sistema fiscal internacional justo", declarou o porta-voz do presidente Barack Obama, Josh Earnest.

Impasse. O gabinete do governo irlandês não chegou a acordo nesta quarta-feira, 31, sobre uma apelação da decisão da Comissão Europeia contra acordos entre Dublin e a Apple e se reunirá para mais conversas nesta semana, disse uma fonte do governo à Reuters.

O ministro das Finanças Michael Noonan recomendou a apresentação de requerimento para apelação, dizendo na terça-feira que "discordava profundamente" da comissão, de que a gigante de tecnologia norte-americana deveria devolver à Irlanda € 13 bilhões em impostos não pagos, que foram considerados auxílio estatal ilegal.

No entanto, a Aliança Independente - grupo de parlamentares independentes representados no governo de coalizão minoritária - disse na terça-feira que precisaria se consultar mais com as autoridades e a fonte disse nesta quarta-feira que a reunião havia acabado sem acordo.