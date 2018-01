CEO do Netflix cria fundo de investimentos em educação - Link - Estadão

Reuters

Duas escolas já foram escolhidas para receber parte dos recursos Duas escolas já foram escolhidas para receber parte dos recursos

O presidente-executivo do serviço de streaming de vídeo Netflix, Reed Hastings, anunciou nesta terça-feira, 12, que vai destinar US$ 100 milhões para um fundo filantrópico de educação para crianças, chamado Hastings Fund. O anúncio foi publicado em sua conta do Facebook na noite deste terça-feira, 12.

Leia também:

CES 2016: Netflix chega a mais 130 países nesta quarta-feira

A destinação de parte dos recursos já foi definida: cerca de US$ 1,5 milhão será destinado para duas escolas para educação de jovens negros e latinos.

O fundo será dirigido por Neerav Kingsland, consultor experiente na área de investimentos com impacto social. O fundo que leva o sobrenome do CEO do Netflix busca ampliar oportunidades para crianças que não têm acesso a experiências educacionais.

“Sinto-me muito abençoado por poder fazer isso e espero fazer ainda mais no futuro. Obrigado a todos vocês que são usuários ou funcionários do Netflix por tornar isso possível”, escreveu Hastings em seu perfil na rede social.