CEO do Yahoo anuncia o nascimento de filhas gêmeas - Link - Estadão

A presidente-executiva do Yahoo, Marissa Mayer, anunciou nesta quinta-feira, 10, que deu à luz gêmeas idênticas. O nascimento das filhas da executiva acontece um dia após a empresa reverter o curso da planejada divisão de sua participação no Alibaba em uma nova empresa, o que fez com que os planos da executiva fossem alterados.

“Toda nossa família está ótima! Obrigada a todos pelo apoio e pelos bons votos durante minha gravidez”, disse Mayer em uma postagem publicada no serviço de blogs Tumblr, que é propriedade do Yahoo.

Marissa havia dito anteriormente que ficaria apenas duas semanas afastada, já que ela está se dedicando à transformação dos negócios da empresa na web, que está com dificuldades. Em 2012, ela teve seu primeiro filho. Na ocasião, ela também passou apenas duas semanas fora da empresa.

A executiva faz parte, atualmente, da lista das mulheres mais poderosas da revista Forbes. Ela está na liderança do Yahoo desde 2012, ao receber a tarefa de melhorar a situação da empresa no mercado.

Sorte no amor. O Yahoo arquivou na quarta-feira os planos de fazer uma cisão de sua parcela na gigante de e-commerce chinesa Alibaba, em meio a pressão de investidores ativistas preocupados com o pagamento de bilhões de dólares em impostos. O objetivo do Yahoo! agora é criar uma nova companhia para controlar o restante de seus ativos.

A ideia inicial de Marissa, entretanto, era diferente. A executiva tinha a ideia de separar a participação no Alibaba em uma nova empresa, a Aabaco. Isso permitiria que a empresa levantasse dinheiro para investir no negócio principal.

