CES 2018: Intel usa carro voador e baile de drones para superar falha de segurança - Link - Estadão

Reuters Brian Krzanich, presidente executivo da Intel, faz discurso de abertura da CES 2018 nesta segunda-feira, 8, em Las Vegas (EUA)

Brian Krzanich, presidente executivo da Intel, tinha uma dura tarefa na noite desta segunda-feira, 8, em Las Vegas: além de fazer a palestra de abertura oficial da CES 2018, feira de tecnologia que acontece nesta semana da cidade, o executivo precisava fazer o mercado esquecer da crise aberta na semana passada, quando pesquisadores descobriram duas falhas de segurança -- Meltdown e Spectre -- nos processadores fabricados pela empresa nas últimas duas décadas.

A missão, porém, foi bem sucedida: sem ignorar o problema, Krzanich conseguiu mostrar como sua companhia está ajudando a construir o futuro da tecnologia, com direito a testes de carro voador -- o Volocopter --, partidas de futebol americano com imersão em realidade virtual e até mesmo um “baile de drones” digno de recorde do Guinness Book no palco do Park Theater, em Las Vegas.

Antes de começar sua apresentação de fato, Krzanich dedicou alguns minutos para falar sobre as falhas de segurança, agradecendo à colaboração da indústria de tecnologia -- na semana passada, empresas como Microsoft, Google, Amazon e Apple correram para lançar atualizações para prevenir qualquer tipo de invasão que pudesse ser causada pelas duas brechas.

“Quando nos unimos assim, podemos fazer coisas incríveis”, afirmou o executivo, que disse já ter correção para 90% dos processadores fabricados pela empresa nos últimos cinco anos -- o resto virá até o fim do mês, prometeu. No entanto, Krzanich também admitiu que a correção feita pela empresa pode afetar a performance dos processadores. “Depende da carga de trabalho de cada dispositivo”, comentou.

Ainda assim, o executivo fez questão de ressaltar que não foram registrados ataques aproveitando as falhas de segurança. Para analistas, o incidente não deve afetar a imagem da empresa a longo prazo. “Acredito que o maior impacto no momento foram as ações da Intel, que registraram uma queda significativa”, comentou Fábio Assolini, analista de segurança da Kaspersky, ao Estado. “A longo prazo, uma das principais recomendações é a substituição dos processadores, o que pode levar a um aumento na procura de novos equipamentos que não estejam vulneráveis”, acrescentou o analista.

A consultoria norte-americana Forrester vai na mesma linha. “A menos que as autoridades peçam um recall, os fabricantes de chips devem faturar mais após a falha de segurança”, disse a empresa, em comunicado enviado à imprensa.

Truques de mágica. Em sua apresentação de fato, Brian Krzanich parece ter se inspirado na atmosfera dos espetáculos de Las Vegas para “distrair” a plateia com a revolução dos dados, apontada pelo executivo como a próxima tendência da tecnologia.

Tal como um mágico de circo, ele tirava coelhos da cartola -- alguns bastante interessantes, outros, nem tanto. Uma das principais surpresas foi o primeiro teste nos Estados Unidos do Volocopoter, espécie de “carro voador” que já havia sido testado em Dubai no ano passado. Desenvolvido pela startup alemã homônima, o veículo foi apresentado por Krzanich como “uma visão da ficção científica dos Jetsons transformada em realidade”, e pode voar baixo no teatro do cassino Monte Carlo, por cerca de vinte metros.

Outro momento bastante interessante da apresentação foi um baile de drones coloridos, digno de bater um recorde do Guinness Book -- o de uma apresentação de mais de cem drones coordenados em um espaço interno sem a utilização de GPS. Mas calma: eram aparelhos pequenos, que cabem na palma da mão de qualquer pessoa. Juntos, os drones -- chamados de Shooting Star pela companhia -- dançaram pelos ares da apresentação por cerca de quatro minutos. “Esses drones só conseguem voar graças à captação de dados. O mesmo vale para o Volocopter e para outras tecnologias”, disse Krzanich.

Entre as outras tecnologias, estão carros autônomos (com direito a um teste ao vivo da plataforma da israelense Mobileye, adquirida pela Intel no ano passado por cerca de US$ 15 bilhões) e computação quântica, dois momentos bastante tediosos da apresentação, apesar do potencial de inovação das duas áreas.

Por outro lado, a visão da empresa para a área de realidade virtual empolgou: em uma demonstração que incluiu até a participação do ex-jogador de futebol americano Tony Romo, a Intel mostrou como as transmissões de esportes podem se tornar imersivas e cheias de dados, mesmo não usando câmeras de captação de vídeo em 360 graus, mas sim inúmeras câmeras ao longo de um estádio. ]

Juntas, as imagens dessas câmeras são processadas pela plataforma Intel True View, capaz de gerar imagens em três dimensões, com ajuda dos voxels -- espécie de evolução dos pixels, com a adição da profundidade (indo além da largura e da altura dos pixels). “É uma forma de sentir que você está dentro do campo, sem que precise colocar uma câmera no capacete de cada jogador”, explicou Romo, ex-quarterback do Dallas Cowboys, um dos times mais populares da National Football League (NFL).

*O jornalista viajou a convite da Consumer Technology Association (CTA)