CES 2018: LG aposta em inteligência artificial para conectar casa - Link - Estadão

LAS VEGAS - Na primeira grande coletiva de imprensa da CES 2018, feira de tecnologia que acontece a partir desta terça-feira, 9, em Las Vegas, a sul-coreana LG apostou suas fichas em uma casa conectada e inteligente. Em sua conferência, realizada na manhã desta segunda-feira, 8, a companhia apresentou um sistema de inteligência artificial, chamado ThinQ.

Aberto e compatível com os assistentes de voz de Google (Google Assistant) e Amazon (Alexa), o ThinQ estará presente nos eletrodomésticos que a empresa pretende lançar nos Estados Unidos ao longo de 2018, conectando aparelhos como máquinas de lavar, TVs, geladeiras e até mesmo purificadores de ar.

A promessa da empresa é de que os aparelhos, capazes de conversar entre si e aprender com o usuário, serão mais fáceis de usar. "Você não vai mais precisar estudar o manual de um dispositivo. Agora, o dispositivo é que vai aprender com você", disse I. P. Park, diretor de tecnologia e presidente da LG, durante o evento.

Entre os exemplos citados pela sul-coreana, estão máquinas de lavar capazes de entender os ciclos de lavagens mais usados pelos usuários, geladeiras que mostram receitas com os alimentos disponíveis e até mesmo um simpático robô, o CLOi, que pode comandar a casa conectada. O aparelho, porém, falhou por diversas vezes na apresentação feita por David Vanderwall, vice-presidente de marketing da LG nos Estados Unidos. "Até robôs tem seus dias ruins", brincou o executivo.

Um dos destaques da apresentação da LG é o fato de que agora não há um dispositivo considerado como central para comandar a casa conectada, mas vários -- caberá ao usuário escolher como quer usá-los. De acordo com a empresa, será possível usar um painel de 29 polegadas na geladeira, o celular, uma caixa de som conectada, um robô ou até mesmo a televisão, todos equipados com o Google Assistant, para comandar outros dispositivos, como fogões, máquinas de lavar e aparelhos de ar condicionado.

A empresa, no entanto, não forneceu preços nem datas de lançamento específicas previstos para a linha de produtos, que deve chegar ao mercado norte-americano ao longo deste ano.

Televisão. A LG apresentou duas linhas de televisores em sua conferência na CES 2018. A primeira, chamada de LG AI OLED TV ThinQ, tem tela de OLED, resolução 4K (Ultra HD) e o sistema de inteligência artificial da empresa. "Muita gente se pergunta porque uma televisão pode ter inteligência artificial. A resposta é porque é simples controlar tudo com a voz -- incluindo pedir pizza!", explicou David Vanderwall.

Segundo a sul-coreana, a linha terá cinco aparelhos, com telas de 55 a 77 polegadas, turbinada pelo processador Alpha 9, com melhorias de performance gráfica e de memória. Além de ajudar a comandar a casa, o sistema de inteligência artificial do aparelho também poderá ser usado para melhorar o que se vê na tela -- com reconhecimento de imagem, o televisor é capaz de destacar objetos em primeiro plano do fundo de um vídeo, por exemplo.

A outra linha presente na coletiva da companhia é a Super UHD 4K, com telas de LED, uma tecnologia mais simples. São três novos aparelhos, com telas entre 80 e 95 polegadas, e que devem chegar ao mercado norte-americano em 2018.

Robôs. Outro ponto alto da apresentação da sul-coreana foram os robôs. Além de CLOi, que poderá servir como central da casa conectada, a empresa apresentou três modelos de androides conceituais, que poderão ser usados por negócios como restaurantes, hotéis e aeroportos.

O primeiro, chamado de Serving Robot, pode servir como garçom -- e até usa uma gravata borboleta. O segundo, o Porter Robot, pode levar bagagens para quartos de hotéis, além de realizar serviços de check-in e check-out, enquanto o Shopping Cart Robot pode substituir, no futuro, os carrinhos de supermercado, com direito a leitor de código barras e pagamento automático ao fim das compras. Os três modelos não têm data para chegar ao mercado.

*O jornalista viajou a convite da Consumer Technology Association (CTA)