China treina provedores para tirar sites 'impróprios' do ar - Link - Estadão

A China está fechando o cerco dos provedores de internet

A China realizou um treinamento nesta quinta-feira com provedores de internet para praticar a retirada de sites considerados prejudiciais, à medida que os censores do país apertam o controle antes de uma delicada reorganização política de cinco anos, que será realizada no final deste ano.

Os Centros de Dados da Internet (IDC) e as empresas de computação em nuvem - que hospedam servidores de sites - foram convidados a participar de um treinamento de três horas para aprimorar suas habilidades de "resposta de emergência", de acordo com pelo menos quatro participantes que incluíam o operador do serviço de computação em nuvem da Microsoft na China.

O Ministério da Segurança Pública da China convocou um treinamento "para aumentar a segurança online para o 19º Congresso do Partido e enfrentar o problema da divulgação ilegal de informações prejudiciais por sites menores", conforme documento atribuído a uma unidade da polícia cibernética em Guangzhou, que circulou on-line.

Durante o treinamento, os centros de dados praticaram o fechamento de sites rapidamente e relataram detalhes importantes para a polícia, incluindo contato dos sites afetados, endereços de IP e localização dos servidores.

Uma autoridade que atendeu o telefone no departamento de segurança pública de Guangzhou confirmou o treinamento, mas não deu mais detalhes.

O presidente Xi Jinping supervisionou o aperto dos controles do ciberespaço da China, incluindo novas e duras regras de vigilância de dados e censura. Este impulso está aumentando agora antes de uma esperada consolidação do poder no Congresso do Partido Comunista este ano.