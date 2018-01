Chinesa Baidu abre laboratório de realidade aumentada para ampliar lucro - Link - Estadão

Jason Lee/Reuters O Baidu é uma das maiores empresas da China

O site chinês de buscas Baidu lançou nesta segunda-feira, 16, um laboratório de realidade ampliada em Pequim. O anúncio faz parte de um investimento de US$ 200 milhões para revitalizar o lucro em queda da companhia.

O laboratório, que emprega atualmente 55 pessoas, vai inicialmente se focar em marketing e, mas mais adiante, explorar aplicações em saúde e educação. "A realidade ampliada está decolando", disse o cientista-chefe que supervisiona projetos de inteligência artificial da companhia, Andrew Ng.

Popularizada em 2016 por meio do game Pokémon Go, da Nintendo, a tecnologia de realidade ampliada projeta imagens sobre cenários visualizados em telas de dispositivos como um telefone celular. Em marketing, a tecnologia pode ser usada para animar um produto ou um espaço.

A Baidu deve divulgar no próximo mês uma queda de cerca 4,6% na receita, pressionada por medidas do governo chinês para conter a publicidade de produtos médicos. Os cortes pesaram sobre lucros da companhia e geraram queda nos clientes de anúncios publicitários de 16% no trimestre iniciado em setembro.

A companhia injetou US$ 200 milhões na unidade de tecnologias de inteligência artificial e realidade ampliada em setembro, em um dos esforços para obter crescimento de receita em novas frentes.