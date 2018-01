Chinesa Tencent quer colocar games e mais anúncios no Snapchat - Link - Estadão

AP Photo/Richard Drew Aplicativo tem enfrentado problemas para crescer; Snapchat ganhou apenas 5 milhões de usuários nos últimos três meses

A gigante chinesa de internet Tencent Holdings disse nesta quinta-feira, 9, que pode ajudar a Snap, proprietária do Snapchat, a publicar jogos dentro do aplicativo, bem como melhorar as vendas de anúncios, depois de adquirir uma participação de 12% na empresa de rede social norte-americana.

A divulgação de um documento regulatório dos EUA mostrando que a Tencent comprou recentemente 145,8 milhões de ações da Snap no mercado aberto desencadeou uma onda de especulações entre os investidores sobre o relacionamento entre as empresas.

As ações da Snap fecharam em queda de 14,6% na quarta-feira, 9, a US$ 12,91, com os investidores decepcionados com o lento crescimento de usuário e tratando o movimento da Tencent como um investimento, não como precursor de uma aquisição.

As ações da Tencent não têm poder de voto e a chinesa não terá direito a um assento no conselho da Snap, mas as duas empresas acreditam amplamente em uma cooperação que vá além do investimento passivo, de acordo com a apresentação da Snap nesta semana. Nesta quinta-feira, a Tencent descreveu um relacionamento potencialmente próximo.

"O investimento permite que a Tencent explore oportunidades de cooperação com a empresa na publicação de jogos para celular e notícias, além de compartilhar seus retornos financeiros provenientes do crescimento de seus negócios e da monetização no futuro", afirmou em comunicado, referindo-se também ao potencial de "anúncios de notícias".

Jogos e boletins de notícias não fazem parte do Snapchat, embora a empresa tenha afirmado que planeja lançar uma nova versão de seu aplicativo.

Os analistas dizem que a Tencent, a maior empresa de jogos do mundo em termos de receita, se beneficiou de seus aplicativos de rede social, incluindo os aplicativos de mensagem QQ e WeChat, para a fenomenal popularidade de seus jogos para celulares, como o Honor of Kings, e precisará da ajuda das redes sociais locais na promoção de seus jogos nos mercados estrangeiros. Além disso, a empresa também controla a Riot Games, responsável por League of Legends.

O aplicativo Snapchat, porém, é proibido na China, onde as redes sociais não-chinesas são geralmente restritas. É improvável que a Snap “possa ser estabelecida na China, mesmo caso o seu relacionamento com a Tencent seja mais profundo”, disse Brian Wieser, analista do Pivotal Research Group em Nova York, em um relatório aos clientes.

Enquanto o Snapchat se concentra em compartilhar fotos e vídeos entre amigos, o WeChat oferece processamento de pagamentos e muito mais. A Tencent disse esperar que o Snapchat continue a crescer, particularmente nos “mercados ocidentais afluentes”, como os Estados Unidos e a Europa.